Ижевск. Удмуртия. В домашнем хоккейном матче в Ижевске сталевары уступили «Торосу» из Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 5 февраля на крытом катке «Олимпиец». Нападающий «Ижстали» Данил Шерстобитов забил шайбу в ворота соперников на 11-й минуте матча. Это был единственный гол, который забросили сталевары. Во втором периоде «Торос», играя в большинстве, сравнял счёт.

В начале третьего периода сталевары пропустили вторую шайбу, но после видеопросмотра её решили не засчитывать. А в завершении игры из-за удалений игроков «Ижстали» вторая шайба всё же попала в их ворота. Матч завершился со счётом 1:2.

За всю игру ижевские хоккеисты выиграли 28 вбрасываний, совершили 45 бросков и получили 19 штрафов.

«Как и в комментариях ко всем последним матчам скажу, что игра была неплохая по исполнению, по характеру, по задору. Опять же один гол и много удалений. А так, ребята выложились полностью. Возможно, из-за удалений не хватило сил на завершающий бросок, который бы принес нам победу», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Напомним, что 4 февраля у клуба появился новый спортивный директор — Константин Турукин и заместитель директора по стратегическому развитию ХК «Ижсталь» — Рамиль Сайфуллин.