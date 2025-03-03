Ижевск. Удмуртия. В домашнем матче «Ижсталь» уступила «Югре» из Ханты-Мансийска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 2 марта на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. За две минуты до конца первого периода гости, играя в меньшинстве, забили гол в ворота «Ижстали».

В начале второго периода шайбу в ворота соперника отправил сталевар Василий Стрельцов. Вскоре «Югра» восстановила своё преимущество, но за секунду до завершения периода сталевар Даниэль Поярков сравнял счёт.

В заключительной двадцатиминутке гости забили ещё две шайбы. Игра завершилась со счётом 2:4.

За весь матч хоккеисты «Ижстали» выиграли 24 вбрасывания, совершили 25 бросков и получили 10 штрафов.

«Дрались, но не получилось... В принципе играли неплохо, но на своём пятаке при добивании нужно работать жёстче. Соперник — хорошая команда, преподала нам урок. Будем разбирать, смотреть и двигаться дальше <...>. Очень хотели забить, но пропустили контратаку. Ребята молодцы, во второй 20-минутке за секунду до свистка забили гол. Однако в третьем периоде мастерство взяло верх...», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.