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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С разрывом в две шайбы «Ижсталь» уступила «Югре» из Ханты-Мансийска

09:50, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С разрывом в две шайбы «Ижсталь» уступила «Югре» из Ханты-Мансийска
09:50, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь
Источник фото: unsplash.com (Mariah Hewines)
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Исход игры решил третий период.

Ижевск. Удмуртия. В домашнем матче «Ижсталь» уступила «Югре» из Ханты-Мансийска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». 

Игра прошла 2 марта на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. За две минуты до конца первого периода гости, играя в меньшинстве, забили гол в ворота «Ижстали». 

В начале второго периода шайбу в ворота соперника отправил сталевар Василий Стрельцов. Вскоре «Югра» восстановила своё преимущество, но за секунду до завершения периода сталевар Даниэль Поярков сравнял счёт.

В заключительной двадцатиминутке гости забили ещё две шайбы. Игра завершилась со счётом 2:4.

За весь матч хоккеисты «Ижстали» выиграли 24 вбрасывания, совершили 25 бросков и получили 10 штрафов. 

«Дрались, но не получилось... В принципе играли неплохо, но на своём пятаке при добивании нужно работать жёстче. Соперник — хорошая команда, преподала нам урок. Будем разбирать, смотреть и двигаться дальше <...>. Очень хотели забить, но пропустили контратаку. Ребята молодцы, во второй 20-минутке за секунду до свистка забили гол. Однако в третьем периоде мастерство взяло верх...», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков. 

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09:50, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь