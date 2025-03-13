Санкт-Петербург. ХК «Ижсталь» потерпел поражение в игре на выезде в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Матч прошёл 12 марта против команды «Динамо СПб» на СК «Юбилейный».

Первую шайбу в матче забросил питерский защитник на 15-й минуте. В конце первого периода у «Ижстали» появился шанс сравнять счет, но они не смогли реализовать численное преимущество. Во втором периоде хозяева увеличили отрыв, забив вторую шайбу, а затем и третью. Однако «сталевары» быстро ответили. В третьем периоде «Динамо СПб» вернули себе преимущество в три шайбы. Но на 46-й минуте «Ижсталь» сократила отрыв. Команда продолжала бороться до конца, и за 25 секунд до финальной сирены Микулович забил еще одну шайбу, играя в большинстве. Итоговый счет матча — 4:3 в пользу хозяев.

Следующая игра на выезде пройдёт 14 марта против «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. 6+