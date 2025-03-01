Ижевск. Удмуртия. В домашнем матче в Ижевске «Ижсталь» уступила «Рубину» из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 28 февраля на крытом катке «Олимпиец». На седьмой минуте матча сталевары открыли счёт — шайбу забросил Василий Стрельцов. Второй гол «Ижсталь» заработала в начале второго периода. Нападающий Алексей Прохоров атаковал ворота тюменцев с острого угла.

Но через минуту шайба оказалась уже в воротах «Ижстали». За 5 минут до конца игры соперник сравнял счёт. Чтобы выявить победителя, овертайма не хватило, а в серии буллитов победу одержал «Рубин». Игра закончилась со счётом 2:3.

«Играли с опытной командой, одной из лидеров ВХЛ. Ребята выполнили все поставленные задачи. Конечно же, хотелось выиграть по буллитам. Из трех серий хотя бы одну надо было забирать. Самоотдача, самоотверженность, понимание игры – всё сегодня на высшем уровне», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.