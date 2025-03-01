Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид

Хоккеисты «Ижстали» проиграли домашний матч с «Рубином»

10:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Хоккеисты «Ижстали» проиграли домашний матч с «Рубином»
10:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#спорт\n#хоккей
Источник фото: unsplash.com (Ross Bonander)
127
0

Несмотря на то, что сталевары вели первые два периода, соперник победил по буллитам.

Ижевск. Удмуртия. В домашнем матче в Ижевске «Ижсталь» уступила «Рубину» из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». 

Игра прошла 28 февраля на крытом катке «Олимпиец». На седьмой минуте матча сталевары открыли счёт — шайбу забросил Василий Стрельцов. Второй гол «Ижсталь» заработала в начале второго периода. Нападающий Алексей Прохоров атаковал ворота тюменцев с острого угла. 

Но через минуту шайба оказалась уже в воротах «Ижстали». За 5 минут до конца игры соперник сравнял счёт. Чтобы выявить победителя, овертайма не хватило, а в серии буллитов победу одержал «Рубин». Игра закончилась со счётом 2:3. 

«Играли с опытной командой, одной из лидеров ВХЛ. Ребята выполнили все поставленные задачи. Конечно же, хотелось выиграть по буллитам. Из трех серий хотя бы одну надо было забирать. Самоотдача, самоотверженность, понимание игры – всё сегодня на высшем уровне», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#спорт\n#хоккей