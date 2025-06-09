Ижевск. Удмуртия. Состав ХК «Ижсталь» пополнил ещё ряд новых игроков. Среди них: шестеро нападающих, два защитника и один вратарь.

Новым «сталеваром» стал нападающий Андрей Ерофеев, воспитанник челябинской школы. В МХЛ выступал за «Белых медведей», а в ВХЛ — 11 сезонов за «Челмет». Имеет опыт игры в КХЛ, где в 33 матчах заработал 2 (2+0) результативных очка. Сезон 2024/2025 провёл за курганское «Зауралье», в составе которого сыграл 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав 32 (18+14) очка, и 7 матчей в плей-офф, где отметился 2 (0+2) очками.

Ещё один новый нападающий — Аркадий Аксёнов — воспитанник челябинского хоккея. 24-летний форвард большую часть сезона 2024/2025 провёл в составе ХК «Тамбов», где в 50 матчах набрал 14 (6+8) очков.

Хоккейный клуб «Ижсталь» также заключил контракт с нападающим Артёмом Пугачёвым. Профессиональную карьеру 23-летний форвард начинал в системе московского ЦСКА. В начале сезона 2024/2025 представлял ХК «Юнисон-Москва», а позже перешёл в пермский «Молот». Всего в ВХЛ на счету хоккеиста 81 матч и 12 (4+8) результативных очков.

ХК «Ижсталь» заключил контракт и с 22-летним нападающим Павлом Дергуновым. Хоккейный путь начал в Прокопьевске, откуда перешёл в систему «Металлурга». Затем защищал цвета уфимской молодёжки «Толпар», где занял лидирующие позиции среди бомбардиров. На взрослом уровне выступал в составе «Тороса» на протяжении трёх сезонов. Суммарно за нефтекамский клуб Павел провёл 87 матчей и набрал 28 (8+20) очков.

Никита Долгопятов — ещё один новый нападающий ХК «Ижсталь». 25-летний форвард является выпускником школы московского ЦСКА. В 2020 году хоккеист дебютировал в ВХЛ в составе ХК «Звезда», затем уехал в Финляндию, где принимал участие в чемпионате страны. Сезоны 2022/2023 и 2023/2024 отыграл в Белоруссии. Перед стартом минувшего регулярного чемпионата вернулся в Россию и стал выступать за ХК «Омские Крылья», в составе которого сыграл 56 игр и набрал 19 (8+11) результативных очков.

«Добро пожаловать» говорят в «Ижстали» и 29-летнему нападающему Вячеславу Скобелеву, который начинал свою карьеру в ВХЛ в составе нашей команды. Играл в новокузнецком «Металлурге», карагандинской «Сарыарке» и пермском «Молоте. Потом вновь вернулся в «Ижсталь», где в сезоне 2022/2023 в 50 матчах набрал 37 (11+26) очков. Последние два года представлял ХК «Норильск», за который в минувшем сезоне заработал 31 (12+19) результативный балл в 57 играх.

Новый защитник Иван Сушинский. 28-летний хоккеист начинал свой путь в Екатеринбурге, где занимался в школе ХК «Автомобилист». В ВХЛ защищал цвета «Спутника», «Горняка-УГМК», «Бурана», «Рубина, в минувшем сезоне представлял ХК «Тамбов». За плечами Ивана 427 матчей в ВХЛ и 87 (28+59) результативных очков.

Ещё один новый защитник — Евгений Петриков. Воспитанник челябинской школы, родному «Трактору» посвятил более 10 лет: дебютировал на молодёжном уровне, впервые сыграл в матчах в ВХЛ и КХЛ, завоевал первую бронзовую медаль. Сезон 2024/2025 провёл в составе новокузнецкого «Металлурга», где сыграл 67 игр и заработал 20 (7+13) очков.

Новым голкипером стал 27-летний воспитанник школы столичного «Спартака» Андрей Сковронский. В сезоне 2021/2022 вратарь дебютировал в КХЛ, где провёл 7 матчей, в которых отразил почти 93% бросков. В ВХЛ выступал за воскресенский «Химик», «Омские Крылья», а минувший сезон провёл в ХК «Тамбов».

Напомним, ранее сообщалось о ещё четырёх новых игроках «Ижстали».