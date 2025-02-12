Ижевск. Удмуртия. Ижевская хоккейная команда «Ижсталь» победила в домашнем матче против «Рязань-ВДВ», прервав серию из пяти поражений подряд. Об этом сообщается в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сталеваров.

В первой трети игры ни одной команде не удалось забросить шайбу. На втором отрезке единственный гол за матч забил игрок команды «Ижсталь». За оставшееся время гостям не удалось отыграться.

«Сложный матч, плотная команда. Очень хороший соперник, скоростной. Но ребята выполнили все досконально. Отыграли на ноль – Зинаддин молодец, и парни всё зачистили на пятаке. Команду и болельщиков – с победой!», – прокомментировал игру главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба также похвалил игру Лоренса Зинаддина, рассказав, что сегодня он выручил в таких моментах, когда, казалось бы, шайба уже должна зайти в ворота.

Последний в этой серии домашний матч «Ижстали» против воскресенской команды «Химик» пройдёт 13 февраля (6+).