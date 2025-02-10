Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Тяжёлая вязкая игра: главный тренер ХК «Ижсталь» рассказал о прошедшей игре

08:30, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Тяжёлая вязкая игра: главный тренер ХК «Ижсталь» рассказал о прошедшей игре
08:30, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#хоккей\n#ХК "Ижсталь"
Источник фото: ИА «Сусанин»
136
0

Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Торпедо-Горький».

Ижевск. Удмуртия. ХК «Ижсталь» потерпел поражение в домашней игре против «Торпедо-Горький». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Матч прошёл 9 февраля на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске.

Счёт в матче открылся на 2-й минуте — нижегородские хоккеисты распечатали ворота «сталеваров». Спустя шесть минут «Ижсталь» сравняла счёт. В конце первого периода ижевские хоккеисты удвоили преимущество. ХК «Торпедо-Горький» сравнял счёт в начале второго периода, а затем вышел вперёд. В заключительном отрезке «сталевары» вновь сравняли счёт, однако гости забросили очередную шайбу и повели в счёте. Итоговый счёт встречи — 4:3 в пользу «Торпедо-Горький».

«Тяжёлая вязкая игра. Хороший соперник. Где-то договаривались сыграть попроще — подаставлять шайбу в зону соперника, посидеть на них, но соперник не позволил этого сделать. Допустили ошибки необязательные и результат на лицо», — высказался главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Следующий матч домашней серии «Ижсталь» проведёт 11 февраля с «Рязань-ВДВ». 6+

08:30, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#хоккей\n#ХК "Ижсталь"