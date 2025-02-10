Ижевск. Удмуртия. ХК «Ижсталь» потерпел поражение в домашней игре против «Торпедо-Горький». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Матч прошёл 9 февраля на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске.

Счёт в матче открылся на 2-й минуте — нижегородские хоккеисты распечатали ворота «сталеваров». Спустя шесть минут «Ижсталь» сравняла счёт. В конце первого периода ижевские хоккеисты удвоили преимущество. ХК «Торпедо-Горький» сравнял счёт в начале второго периода, а затем вышел вперёд. В заключительном отрезке «сталевары» вновь сравняли счёт, однако гости забросили очередную шайбу и повели в счёте. Итоговый счёт встречи — 4:3 в пользу «Торпедо-Горький».

«Тяжёлая вязкая игра. Хороший соперник. Где-то договаривались сыграть попроще — подаставлять шайбу в зону соперника, посидеть на них, но соперник не позволил этого сделать. Допустили ошибки необязательные и результат на лицо», — высказался главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Следующий матч домашней серии «Ижсталь» проведёт 11 февраля с «Рязань-ВДВ». 6+