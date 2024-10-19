Новый защитник усилил ряды хоккейного клуба «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. В хоккейный клуб «Ижсталь» перешёл новый защитник. Об этом в ходе брифинга 19 октября сообщил исполнительный директор ХК «Ижсталь» Евгений Лойферман.

Александр Микулович является серебряным призёром зимних юношеских Олимпийских игр-2012, а также серебряным призёром Молодёжного чемпионата мира 2016 года.

«Меня подцепила заинтересованность руководства тренерского штаба во мне, а также то, что они знают, как меня правильно использовать. Кроме того, Ижевск для меня не чужой город, ведь я вырос на матчах местных хоккейных легенд — Абрамов, Разин, братья Орловы. Благодаря этому мне было несложно принять решение о переходе в новую команду» — поделился Александр Микулович. Спортсмен отметил, что уже настроен на завтрашний матч против команды «Молот» из Перми.

Как отметил вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов, приход в команду Александра Микуловича является частью перезагрузки клуба, так как это усилит команду. Помимо этого, в рамках перезагрузки будут внедряться разные практики, заимствованные у ведущих клубов страны.

Напомним, сейчас «сталевары» занимают последнюю строчку турнирной таблицы — 33-е место. В этом сезоне на счету команды три победы и 13 поражений — 11 поражений были подряд. Глава Удмуртии заявлял о «перезагрузке» клуба.