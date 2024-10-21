Со счетом 2:7 хоккеисты «Ижстали» проиграли «Молоту» из Перми

Ижевск. Удмуртия. Домашний матч с пермским «Молотом» завершился проигрышем для «Ижстали». Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Игра прошла 20 октября на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Счет открыли гости матча на 10-й минуте игры. Через три минуты они забили ещё один гол. Во втором периоде при игре в большинстве сталевар Егор Залитов забил шайбу в ворота соперника. Но затем пермяки ответили тремя голами.

В последней двадцатиминутке «Молот» увеличил счёт на одну шайбу. Далее на 58-й минуте игры хоккеист «Ижстали» Алексей Прохоров увеличил счёт команды. Последнюю шайбу забили хоккеисты «Молота» в ворота сталеваров на 59-й минуте игры, реализовав большинство. Матч завершился со счётом 2:7.

«Плохое начало вторую игру подряд, индивидуальные ошибки. Шайбу не поймал на себя: бросок — гол. Потом пытались перевернуть игру. Были моменты забить, но не получилось. Начали удаляться, но мастеровитый соперник нас сразу наказал за это. Дешевые удаления, зацепы. Связываю с невнимательностью, потерей концентрации», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.

Напомним, что 10 октября глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал перезагрузку хоккейного клуба «Ижсталь». Она началась с заключения контракта с новым защитником — Александром Микуловичем.