Воронеж. Воронежская область. ХК «Ижсталь» потерпел поражение в игре на выезде против воронежского «Бурана». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Матч прошёл 22 февраля. Счёт в игре открыли воронежские хоккеисты «Бурана» на 14-й минуте. В начале второго периода «сталевары», находясь в численном преимуществе, забросили шайбу. Хозяева площадки забили гол в ответ. В заключительном отрезке воронежская команда забросила ещё две шайбы. Итоговый счёт матча 4:1 в пользу ХК «Буран».

«Комментировать, конечно, тяжело, когда остаёшься без очков. Два периода, в принципе, играли на равных. Надо было забивать голы, когда играли пять на три в первом периоде и работать дальше. Но два периода отборолись по всем канонам, как договаривались. В третьем периоде большинство, три выхода два в один… Ну, и пропустили. Вот и все комментарии», — высказался об игре главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Следующая игра на выезде состоится 24 февраля против ХК «Ростов». 6+