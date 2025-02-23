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ХК «Ижсталь» потерпел поражение в игре на выезде против воронежского «Бурана»

13:30, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
ХК «Ижсталь» потерпел поражение в игре на выезде против воронежского «Бурана»
13:30, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#хоккей\n#ХК "Ижсталь"
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки.

Воронеж. Воронежская область. ХК «Ижсталь» потерпел поражение в игре на выезде против воронежского «Бурана». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Матч прошёл 22 февраля. Счёт в игре открыли воронежские хоккеисты «Бурана» на 14-й минуте. В начале второго периода «сталевары», находясь в численном преимуществе, забросили шайбу. Хозяева площадки забили гол в ответ. В заключительном отрезке воронежская команда забросила ещё две шайбы. Итоговый счёт матча 4:1 в пользу ХК «Буран».

«Комментировать, конечно, тяжело, когда остаёшься без очков. Два периода, в принципе, играли на равных. Надо было забивать голы, когда играли пять на три в первом периоде и работать дальше. Но два периода отборолись по всем канонам, как договаривались. В третьем периоде большинство, три выхода два в один… Ну, и пропустили. Вот и все комментарии», — высказался об игре главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Следующая игра на выезде состоится 24 февраля против ХК «Ростов». 6+

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13:30, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#хоккей\n#ХК "Ижсталь"