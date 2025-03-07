Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Хоккейный клуб «Ижсталь» прервал серию поражений из восьми игр

11:15, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Хоккейный клуб «Ижсталь» прервал серию поражений из восьми игр
11:15, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#ВХЛ\n#Ижсталь
Источник фото: группа ХК «ИЖСТАЛЬ» Ижевск «ВКонтакте»
39
0

Победная шайба залетела только за 5 минут до конца игры.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хоккейный клуб «Ижсталь» победил команду «Омские крылья» в заключительном домашнем матче сезона. Об этом сообщается в официальной группе клуба «ВКонтакте».

Встреча началась с уверенных действий гостей, в первом тайме «Омские крылья» забили два гола, тогда как сталевары только один. Во втором тайме обе команды забили по одной шайбе. Все решилось в третьем отрезке, «Ижстали» удалось забить два гола, причём победная шайба залетела за пять минут до окончания игры. Итоговый счёт игры – 4:3 в пользу хозяев.

«Конечно, сегодня был тяжелый матч. Пацаны молодцы, не сложили руки. Видимо, им стало неудобно перед болельщицами в преддверии замечательного праздника. От всей команды поздравляю женщин с наступающим! Спасибо всем за поддержку в этом сезоне», – поделился главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Главный тренер «Омских крыльев» рассказал, что предупреждал свою команду о том, что «Ижсталь» играет до конца, однако его игроки упустили концовку.

Дальше команда отправляется в заключительную выездную серию сезона. Следующий матч пройдёт 12 марта против клуба «Динамо СПб». (6+)

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:15, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#ВХЛ\n#Ижсталь