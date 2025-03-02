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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Фанаты ХК «Ижсталь» могут поучаствовать в традиционном мишкопаде

13:58, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Фанаты ХК «Ижсталь» могут поучаствовать в традиционном мишкопаде
13:58, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#ХК "Ижсталь"\n#спорт\n#хоккей\n#Ижевск
Источник фото: vk.com (ХК «ИЖСТАЛЬ» Ижевск)
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Акция пройдёт после заключительной игры серии.

Ижевск. Удмуртия. Фанатов ХК «Ижсталь» приглашают поучаствовать в традиционном мишкопаде (6+). Об этом сообщается в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

6 марта в 18:30 «Ижсталь» проведёт заключительный матч домашней серии с «Омскими Крыльями». Финалом встречи станет традиционный мишкопад. 

Зрителям матча предлагается принести с собой мягкую игрушку, а после финальной сирены и команды ведущего бросить игрушки на лёд.

Отмечается, что игрушки должны быть в хорошем состоянии, так как все плюшевые друзья пойдут на благотворительность.

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13:58, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
85
0
#Удмуртия\n#ХК "Ижсталь"\n#спорт\n#хоккей\n#Ижевск