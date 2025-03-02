Ижевск. Удмуртия. Фанатов ХК «Ижсталь» приглашают поучаствовать в традиционном мишкопаде (6+). Об этом сообщается в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

6 марта в 18:30 «Ижсталь» проведёт заключительный матч домашней серии с «Омскими Крыльями». Финалом встречи станет традиционный мишкопад.

Зрителям матча предлагается принести с собой мягкую игрушку, а после финальной сирены и команды ведущего бросить игрушки на лёд.

Отмечается, что игрушки должны быть в хорошем состоянии, так как все плюшевые друзья пойдут на благотворительность.