Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 февраля прошла хоккейная игра команды «Ижсталь» против «Химика» из города Воскресенск. Об этом сообщается в официальном сообществе ХК «Ижсталь» «ВКонтакте».

Первый отрезок прошёл без забитых шайб. Впервые ворота распечатал игрок «Химика» во время второй двадцатиминутки, следом гости забили ещё один гол. Однако хозяева смогли отыграться, также закинув две шайбы и выровняв счёт. На третьем отрезке «Химик» забил ещё два раза, а ижевской команде не удалось закинуть шайбу в ворота соперника. Матч закончился со счётом 2:4 в пользу гостей.

«Ребята бились, сражались. Допустили обидную ошибку при возвращении в оборону в третьем периоде. Команда «Химик» – мастеровитая, воспользовалась этим моментом», – прокомментировал игру главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

В свою очередь главный тренер «Химик» Егор Башкатов рассказал, что для его команды это был сложный матч, «Ижсталь» хорошо оборонялась, поэтому пришлось приложить много усилий, чтобы забить гол.

Заключительный матч домашней серии состоится 15 февраля. «Ижсталь» встретится с «АКМ» (+6).