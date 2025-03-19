Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

ХК «Ижсталь» победил второй раз подряд

09:29, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
ХК «Ижсталь» победил второй раз подряд
09:29, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
94
0
#Ижевск\n#хоккей\n#ХК "Ижсталь"
Источник фото: ИА «Сусанин»
94
0

Матч против «Юнисон-Москва» завершился со счётом 3:2 в пользу ижевчан.

Москва. ХК «Ижсталь» одержал победу в матче против «Юнисон-Москва». Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Матч прошёл в СК «Академия спорта «Динамо» в Москве.

На 8-й минуте матча «сталевары» открыли счет, распечатав ворота московской команды. Однако уже через 4 минуты хозяева поля сравняли счет. Во втором периоде «Ижсталь» вновь вышла вперед. В финальном отрезке игры обе команды оказались в ситуации «5 на 3». Первыми штраф получили хозяева, и «сталевары» воспользовались преимуществом, увеличив отрыв в счете. Затем два игрока «Ижстали» отправились на скамейку штрафников, что позволило москвичам сократить отставание до минимума. Несмотря на это, «Юнисон-Москва» не удалось перевести игру в овертайм. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу ижевчан.

«Очень приятно закончить сезон победой. Сезон не сильно удался. Слава Богу, что подсластили – выиграли последние игры. Ребята молодцы, сыграли самоотверженно. Выиграли — значит все сделали правильно», — поделился главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

По результатам сезона команда заняла 31-е место из 33 в турнирной таблице.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:29, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
94
0
#Ижевск\n#хоккей\n#ХК "Ижсталь"