Москва. ХК «Ижсталь» одержал победу в матче против «Юнисон-Москва». Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Матч прошёл в СК «Академия спорта «Динамо» в Москве.

На 8-й минуте матча «сталевары» открыли счет, распечатав ворота московской команды. Однако уже через 4 минуты хозяева поля сравняли счет. Во втором периоде «Ижсталь» вновь вышла вперед. В финальном отрезке игры обе команды оказались в ситуации «5 на 3». Первыми штраф получили хозяева, и «сталевары» воспользовались преимуществом, увеличив отрыв в счете. Затем два игрока «Ижстали» отправились на скамейку штрафников, что позволило москвичам сократить отставание до минимума. Несмотря на это, «Юнисон-Москва» не удалось перевести игру в овертайм. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу ижевчан.

«Очень приятно закончить сезон победой. Сезон не сильно удался. Слава Богу, что подсластили – выиграли последние игры. Ребята молодцы, сыграли самоотверженно. Выиграли — значит все сделали правильно», — поделился главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

По результатам сезона команда заняла 31-е место из 33 в турнирной таблице.