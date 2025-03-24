Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер правительства Удмуртии Тимур Меджитов в своём Телеграм-канале подвёл итоги прошедшего хоккейного сезона.

Ижевская хоккейная команда «Ижсталь» в сезоне 2024/2025 годов отыграла 64 матча, 20 из которых выиграла. Пять побед были «всухую». За сезон спортсмены забросили в ворота соперников 135 шайб.

Выездные игры прошли в 30 городах России. Чтобы попасть на них, хоккеисты преодолели 38 200 км на самолёте, поезде и автобусе.

Во время домашних матчей за любимую команду на крытом катке «Олимпиец» болели 15 685 человек, а онлайн-трансляции игр набрали 720 022 просмотров.

Есть и личная победа — в команде на одного женатого парня стало больше.

«Да, сезон выдался непростым. Были ошибки на старте. После начала активных работ клуб начал показывать достойные результаты, а болельщики могли наблюдать красивую игру команды. Для полного обновления клуба нужен более длительный период», — заявил Тимур Меджитов.

Напомним, что данный сезон «Ижсталь» начала с победы над московской командой «Юнисон-Москва». Но затем спортсмены потерпели 11 поражений подряд. Власти региона заявили, что, несмотря на данный результат, вопрос закрытия ХК «Ижсталь» на повестке не стоит. Но глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о перезагрузке клуба.

Для начала глава Удмуртии пообщался с главным тренером хоккейного клуба «Торпедо» Игорем Ларионовым и обсудил развитие спорта с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Далее ХК «Ижсталь» расторг контракт с главным тренером Андреем Шефером. Исполнять его обязанности начал Константин Маслюков.

В команду было набрано много молодых игроков.

А также хоккейный клуб «Ижсталь» заключил соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Ижавиа». Компания стала одним из ключевых партнёров команды и перевозила хоккеистов в другие города на выездные матчи. Также в рамках соглашения было решено купить для хоккейного клуба «Ижсталь» и команды «Прогресс» два автобуса.

Вице-премьер правительства Удмуртии Тимур Меджитов заявил, что системная работа по перезагрузке клуба продолжится. Вскоре будут анонсированы новые перемены.