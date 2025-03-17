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Хоккеисты «Ижстали» одержали победу в напряжённом матче с московской «Звездой»

08:30, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Хоккеисты «Ижстали» одержали победу в напряжённом матче с московской «Звездой»
08:30, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
454
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Ижсталь\n#хоккей
Источник фото: ХК «Ижсталь»
454
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Исход игры решился в овертайме.

Москва. На «ЦСКА Арене» в Москве хоккейный клуб «Ижсталь» провёл напряжённый матч со столичной «Звездой». Встреча завершилась победой ижевской команды. Об этом сообщает пресс-служба «Ижсталь».

Первыми вперёд вышли хозяева: на 16-й минуте Хулапов отправил шайбу в дальний угол ворот. Перед перерывом москвичи увеличили отрыв благодаря точному броску Яппарова.

Во втором периоде «Ижсталь» сократила отставание: Стрельцов воспользовался численным преимуществом и забил первую шайбу за команду. В заключительной трети матча сталевары вышли на лёд с решительным настроем. Уже на 2-й минуте Гайнуллин сравнял счёт, а через пять минут Прохоров вывел «Ижсталь» вперёд, реализовав большинство. Однако «Звезда» ответила тем же, и Шамшурин восстановил равновесие.

Основное время матча завершилось вничью, и судьбу игры решил овертайм. Победную шайбу забросил Шерстобитов, принеся «Ижстали» заслуженную победу.

«Непростая игра, но для нашей команды простых игр не бывает. Начали с 0:2, пришлось немного включать ребятам нервную систему. Спасибо им за то, что услышали и довели дело до победы», — сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

18 марта ижевская команда проведёт последний матч сезона против клуба «Юнисон-Москва».

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08:30, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
454
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Ижсталь\n#хоккей