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Дни двора, района и города вновь отпразднуют в Ижевске в рамках трёхдневного фестиваля

09:40, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Дни двора, района и города вновь отпразднуют в Ижевске в рамках трёхдневного фестиваля
09:40, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1755
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник
Фото: vk.com/olegbekmemetev
1755
0

Горожане уже могут присылать заявки на дворовые мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь состоится трёхдневный фестиваль (0+) в честь Дня города. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

10 июня горожане отпразднуют День двора, 11 июня — День района, а 12 июня — День города. 

С 15 апреля местные жители могут присылать заявки на дворовые мероприятия. Подавать их нужно по ссылке.

Отмечается, что инициаторами и организаторами Дня двора должны быть сами жители. Вместе с соседями они смогут всё подготовить и получить яркие воспоминания. Муниципалитет только подхватит идеи горожан. Определиться с форматом праздника и прислать заявку можно до 30 апреля.

Отмечается, что за самый необычный подход к проведению праздника активные дворовые команды получат вознаграждение. 

09:40, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1755
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник