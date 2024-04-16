Дни двора, района и города вновь отпразднуют в Ижевске в рамках трёхдневного фестиваля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь состоится трёхдневный фестиваль (0+) в честь Дня города. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

10 июня горожане отпразднуют День двора, 11 июня — День района, а 12 июня — День города.

С 15 апреля местные жители могут присылать заявки на дворовые мероприятия. Подавать их нужно по ссылке.

Отмечается, что инициаторами и организаторами Дня двора должны быть сами жители. Вместе с соседями они смогут всё подготовить и получить яркие воспоминания. Муниципалитет только подхватит идеи горожан. Определиться с форматом праздника и прислать заявку можно до 30 апреля.

Отмечается, что за самый необычный подход к проведению праздника активные дворовые команды получат вознаграждение.