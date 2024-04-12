В Ижевске любители астрономии рассказали, почему им интересен космос

Ижевск. Удмуртия. Информационный центр по атомной энергии Ижевска организовал фотовыставку (12+) астролюбителей в преддверии Дня Космонавтики. Мероприятие посетил корреспондент «Сусанина».

На выставке были представлены работы любителей астрономии из Удмуртии. Среди фотографий были изображения луны, туманностей и галактик.

Некоторые посетители выставки рассказали, чем их привлекает космос.

«Я увлёкся космосом примерно в 4 года. Тогда бабушка рассказала мне про него и я очень заинтересовался этой темой. Космос очень привлекает меня своим масштабом, насколько же он превосходит во всех отношениях нашу родную Землю», — поделился впечатлениями астролюбитель Всеволод.

«Космическая тема завлекает меня периодически, не знаю как объяснить. Я работаю учителем в школе и рассказываю детям на природоведении об астрономии. Кроме того, мне самому интересна эта область знаний — стараюсь следить за актуальными новостями в астрономическом сообществе», — рассказал гость мероприятия Павел.

На мероприятии присутствовал один из авторов представленных снимков.

«Я заинтересовался астрономией где-то в пятом классе, то есть вот уже более 20 лет в отрасли — всё также интересно. В этом деле меня больше всего очаровывает возможность посмотреть на то, чего остальные не видят. Друзья не понимают моего увлечения, думают, что я чокнутый — а мне нравится само ощущение, когда едешь в какое-то поле ночью, чтобы фотографировать», — рассказал астролюбитель Сергей.