В предстоящие выходные ижевчане смогут отпраздновать Масленицу вместе с Топтыжкой

erid: 2VtzqwnxHnD

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска вместе с мишкой Топтыжкой в предстоящие выходные попрощаются с зимой и встретят весну (0+).

17 марта Топтыжка уже побывал на масленичных гуляниях в Казани, Уфе и Перми. На праздниках собралось множество горожан, которые сфотографировались с мишкой, станцевали его фирменный танец и выиграли призы.

Зажигательное мероприятие ждёт и ижевчан 24 марта в парке Космонавтов с 12:00 до 15:00. Топтыжка уже подготовил множество веселых конкурсов и подарков для самых активных участников.

Мишка будет веселиться вместе со всеми гостями, а бодрость ему дадут молочные коктейли «Топтыжка». А также он очень любит лакомиться творожными сырками, молоком и освежающими сывороточными напитками с натуральным соком и витаминами. Топтыжка уверен, что именно они нужны ижевчанам после зимы.

И, конечно, особую любовь завоёвывает мороженое «Топтыжка». Это натуральное лакомство изготавливается строго в соответствии с требованиями ГОСТ. Каждый найдёт для себя любимый вкус пломбира — ваниль, шоколад, малина, фисташка, вареная сгущенка, вишня или можно выбрать фруктовый лёд.

Для производства продукции марки «Топтыжка» используется только натуральное, безопасное сырьё. На всех этапах производства осуществляется контроль качества.

0+

Реклама. АО “МИЛКОМ” ИНН 1834100340