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В предстоящие выходные ижевчане смогут отпраздновать Масленицу вместе с Топтыжкой

17:55, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В предстоящие выходные ижевчане смогут отпраздновать Масленицу вместе с Топтыжкой
17:55, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#Топтыжка\n#реклама\n#Масленица
204
0

Мишка уже подготовил множество конкурсов и призов.

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Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска вместе с мишкой Топтыжкой в предстоящие выходные попрощаются с зимой и встретят весну (0+). 

17 марта Топтыжка уже побывал на масленичных гуляниях в Казани, Уфе и Перми. На праздниках собралось множество горожан, которые сфотографировались с мишкой, станцевали его фирменный танец и выиграли призы. 

Зажигательное мероприятие ждёт и ижевчан 24 марта в парке Космонавтов с 12:00 до 15:00. Топтыжка уже подготовил множество веселых конкурсов и подарков для самых активных участников. 

Мишка будет веселиться вместе со всеми гостями, а бодрость ему дадут молочные коктейли «Топтыжка». А также он очень любит лакомиться творожными сырками, молоком и освежающими сывороточными напитками с натуральным соком и витаминами. Топтыжка уверен, что именно они нужны ижевчанам после зимы.

И, конечно, особую любовь завоёвывает мороженое «Топтыжка». Это натуральное лакомство изготавливается строго в соответствии с требованиями ГОСТ. Каждый найдёт для себя любимый вкус пломбира —  ваниль, шоколад, малина, фисташка, вареная сгущенка, вишня или можно выбрать фруктовый лёд. 

Для производства продукции марки «Топтыжка» используется только натуральное, безопасное сырьё. На всех этапах производства осуществляется контроль качества.

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17:55, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#Топтыжка\n#реклама\n#Масленица