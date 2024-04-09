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В Уве решили возобновить проведение Первомайской демонстрации

11:28, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Уве решили возобновить проведение Первомайской демонстрации
11:28, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ува\n#Удмуртия\n#Первомай\n#праздник\n#рабочие
Фото: vk.com (Владимир Головин)
57
0

Мероприятие проведут по многочисленным просьбам местных жителей и в честь юбилея поселка.

Ува. Удмуртия. В 2024 году в Уве проведут Первомайскую демонстрацию (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Увинского района Владимир Головин.

«Много комментариев видели в прошлогоднем поздравлении с праздником Весны и Труда, где жители просят вернуть традицию с шествием организаций», — отметил глава района. 

Демонстрацию также решили возобновить в рамках празднования 100-летия поселка. 

До 19 апреля трудовые коллективы предприятий, учреждений и общественных организаций района могут подать заявку на участие в демонстрации. Документ нужно прислать на почту uva-kultura@mail.ru.

Сбор и построение участников запланировано на 09:30 1 мая у районного информационно-методического центра на улице Энгельса, 15. В 10:00 колонна начнет шествие по центральным улицам Увы. 

Больше информации о мероприятии можно узнать в положении

Напомним, что в 2023 году в Ижевске также отменили проведение Первомайской демонстрации. 

11:28, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ува\n#Удмуртия\n#Первомай\n#праздник\n#рабочие