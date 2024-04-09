В Уве решили возобновить проведение Первомайской демонстрации

Ува. Удмуртия. В 2024 году в Уве проведут Первомайскую демонстрацию (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Увинского района Владимир Головин.

«Много комментариев видели в прошлогоднем поздравлении с праздником Весны и Труда, где жители просят вернуть традицию с шествием организаций», — отметил глава района.

Демонстрацию также решили возобновить в рамках празднования 100-летия поселка.

До 19 апреля трудовые коллективы предприятий, учреждений и общественных организаций района могут подать заявку на участие в демонстрации. Документ нужно прислать на почту uva-kultura@mail.ru.

Сбор и построение участников запланировано на 09:30 1 мая у районного информационно-методического центра на улице Энгельса, 15. В 10:00 колонна начнет шествие по центральным улицам Увы.

Больше информации о мероприятии можно узнать в положении.

Напомним, что в 2023 году в Ижевске также отменили проведение Первомайской демонстрации.