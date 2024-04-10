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Новые пиктограммы дополнят фирменный стиль Ижевска ко Дню города

13:00, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новые пиктограммы дополнят фирменный стиль Ижевска ко Дню города
13:00, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#День города\n#символы
Фото: ИА «Сусанин»
104
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Жителям предлагают выбрать или предложить свои символы и образы столицы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расширят перечень пиктограмм в фирменном стиле города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Новые картинки с узнаваемыми символами столицы Удмуртии решили создать в честь 264-летия города. 

Напомним, что фирменный стиль Ижевска был разработан в 2020 году. На специальных пиктограммах дизайнеры изобразили италмас, рябину, монумент дружбы «Навеки с Россией», скульптуру лося и многое другое. 

Теперь горожане могут проголосовать за другие объекты, которые олицетворяют город лично для них. Опрос можно пройти по ссылке (0+). Среди вариантов: зоопарк, автомат Калашникова, трамвай «однёрка», удмуртские биатлонисты, Государственный театр оперы и балета Удмуртии, мотоцикл марки «ИЖ», скульптура крокодила, баскетбольный мяч и скейтер в Сети-парке. Помимо этого, свои идеи символов люди могут предложить в комментариях поста

Планируется, что обновленные пиктограммы украсят улицы города уже в июне.

13:00, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#День города\n#символы