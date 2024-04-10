Новые пиктограммы дополнят фирменный стиль Ижевска ко Дню города

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расширят перечень пиктограмм в фирменном стиле города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Новые картинки с узнаваемыми символами столицы Удмуртии решили создать в честь 264-летия города.

Напомним, что фирменный стиль Ижевска был разработан в 2020 году. На специальных пиктограммах дизайнеры изобразили италмас, рябину, монумент дружбы «Навеки с Россией», скульптуру лося и многое другое.

Теперь горожане могут проголосовать за другие объекты, которые олицетворяют город лично для них. Опрос можно пройти по ссылке (0+). Среди вариантов: зоопарк, автомат Калашникова, трамвай «однёрка», удмуртские биатлонисты, Государственный театр оперы и балета Удмуртии, мотоцикл марки «ИЖ», скульптура крокодила, баскетбольный мяч и скейтер в Сети-парке. Помимо этого, свои идеи символов люди могут предложить в комментариях поста.

Планируется, что обновленные пиктограммы украсят улицы города уже в июне.