Две пары поженятся в Международный женский день в Удмуртии

Последний раз 8 марта церемонию бракосочетания проводили в 2019 году.
Ижевск. Удмуртия. В Международный женский день в Удмуртии запланированы церемонии бракосочетания. Об этом сообщает комитет по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии.
Заключить брак в пятницу, 8 марта, решили две пары.
Отмечается, что последний раз этот день для свадьбы жители Удмуртии выбирали в 2019 году. Тогда две церемонии прошли в Можге.
«Ждём будущих молодожёнов в органах ЗАГС Удмуртской Республики и надеемся, что семьи будут крепкими, дружными и счастливыми!», — комментирует комитет по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии.