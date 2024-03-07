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Две пары поженятся в Международный женский день в Удмуртии

13:12, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Две пары поженятся в Международный женский день в Удмуртии
13:12, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Удмуртия\n#брак\n#праздник\n#ЗАГС
Фото: unsplash.com (Jonathan Borba)
79
0

Последний раз 8 марта церемонию бракосочетания проводили в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. В Международный женский день в Удмуртии запланированы церемонии бракосочетания. Об этом сообщает комитет по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии. 

Заключить брак в пятницу, 8 марта, решили две пары.

Отмечается, что последний раз этот день для свадьбы жители Удмуртии выбирали в 2019 году. Тогда две церемонии прошли в Можге.

«Ждём будущих молодожёнов в органах ЗАГС Удмуртской Республики и надеемся, что семьи будут крепкими, дружными и счастливыми!», — комментирует комитет по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии.

13:12, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Удмуртия\n#брак\n#праздник\n#ЗАГС