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Жители Башкортостана отпраздновали удмуртский праздник «Вӧй келян»

13:10, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Башкортостана отпраздновали удмуртский праздник «Вӧй келян»
13:10, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Башкортостан\n#праздник\n#Масленица
Фото: Дом дружбы народов и Ассамблеи народов Республики Башкортостан
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Люди пели удмуртские песни и ели национальную еду.

Новые Татышлы. Башкортостан. В Башкортостане 17 марта прошел удмуртский календарно-обрядовый праздник «Вӧй келян» («Проводы Масленицы»). Об этом сообщается на странице Дома дружбы народов и Ассамблеи народов Республики Башкортостан.  

Отмечается, что удмурты с давних времён считали праздник «Вöй келян» благословением Инмара на светлое будущее. Мероприятие проводили в ожидании теплых весенних дней и благоприятного урожайного года.

Этот праздник решили провести и в селе Новые Татышлы в Татышлинском районе Башкортостана. С раннего утра местные жители катались на лошадях, которые были украшены колокольчиками, цветами и лентами. Во время поездки люди играли на гармошке, пели удмуртские песни и зазывали всех на праздник. А также по удмуртской традиции всех проспавших кидали в сугроб.

Основные праздничные мероприятия прошли на сельской площади перед домом культуры. Местные жители пели задорные песни, участвовали в плясках и весёлых играх, а также пробовали национальное удмуртское блюдо — горячие табани. Помимо этого, для детей и взрослых прошли разнообразные конкурсы, например, перетягивание каната и катание на деревянных лыжах. 

В завершении праздника жители села Новые Татышлы сожгли чучело Масленицы, чтобы огонь разогнал все беды и неудачи. 

13:10, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Удмуртия\n#Башкортостан\n#праздник\n#Масленица