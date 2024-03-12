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Космонавты поздравили работников ФСИН со 145-летием ведомства

15:46, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Космонавты поздравили работников ФСИН со 145-летием ведомства
15:46, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#ФСИН\n#праздник\n#поздравление\n#Роскосмос\n#МКС\n#космос
Фото: скриншот видео с vk.com/fsin_uis_rf
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Ранее на МКС был доставлен флаг Федеральной службы исполнения наказаний.

Москва. 12 марта 2024 года сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России отмечают 145-летие ведомства. С памятной датой их поздравили космонавты Роскосмоса, сообщает пресс-служба ФСИН.

На Международной космической станции видео для работников уголовно-исполнительной системы записали Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Тем, кто помогает людям, преступившим закон, вернуться к честной жизни, они пожелали крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия, спокойных трудовых будней и новых достижений в профессиональной деятельности.

«Ваш труд и самоотверженность делают наше общество сильнее и безопаснее», — отметил космонавт Николай Чуб. А его коллега Константин Борисов посоветовал сотрудникам уголовно-исполнительной системы (УИС) беречь себя и быть внимательными на службе.

Кстати, ранее флаг ФСИН был доставлен российскими космонавтами на орбиту. По возвращении с МКС он займет почетное место в постоянно действующей экспозиции УИС. 

15:46, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
5
0
#ФСИН\n#праздник\n#поздравление\n#Роскосмос\n#МКС\n#космос