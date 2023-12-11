Новое общественное пространство «Ритм леса» откроют в Воткинске 16 декабря

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится открытие нового общественного пространства «Ритм леса» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Напомним, что это место создали благодаря выигранному в 2022 году гранту в конкурсе «Малые города и исторические поселения».

После завершения работ жителей города приглашают на торжественное открытие «Ритма леса». Праздник состоится 16 декабря в 12:00 на центральной поляне в Березовском лесу.

Для жителей Воткинска подготовили зимние забавы, шоу барабанов, лыжные гонки, мастер-классы по скандинавской ходьбе, соревнования для младших школьников и зимний хоровод.

Также гости праздника смогут угоститься травяным чаем и горячей выпечкой.