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Новое общественное пространство «Ритм леса» откроют в Воткинске 16 декабря

17:38, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Новое общественное пространство «Ритм леса» откроют в Воткинске 16 декабря
17:38, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
93
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#открытие\n#праздник
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
93
0

Гостей праздника развеселят зимними забавами и напоят травяным чаем.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится открытие нового общественного пространства «Ритм леса» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Напомним, что это место создали благодаря выигранному в 2022 году гранту в конкурсе «Малые города и исторические поселения». 

После завершения работ жителей города приглашают на торжественное открытие «Ритма леса». Праздник состоится 16 декабря в 12:00 на центральной поляне в Березовском лесу.

Для жителей Воткинска подготовили зимние забавы, шоу барабанов, лыжные гонки, мастер-классы по скандинавской ходьбе, соревнования для младших школьников и зимний хоровод. 

Также гости праздника смогут угоститься травяным чаем и горячей выпечкой. 

17:38, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
93
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#открытие\n#праздник