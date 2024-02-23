В День защитника Отечества в девяти российских городах запустят салюты

Москва. В некоторых городах России 23 февраля запустят салюты. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу. Документ опубликовали в телеграм-канале Минобороны России.

Генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он отметил, что в ходе СВО бойцы действуют «профессионально, мужественно и самоотверженно, надежно обеспечивают суверенитет и безопасность государства».

В честь их праздника министр обороны приказал 23 февраля в 21:00 по местному времени провести праздничные салюты в городах-героях: Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Помимо этого, в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, в праздник дадут по 30 холостых выстрелов артиллерийских орудий.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд! Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей Родины!», — написал министр обороны России Сергей Шойгу.