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Первого апреля свой день рождения отмечает манул Алтай из зоопарка Ижевска

10:15, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Первого апреля свой день рождения отмечает манул Алтай из зоопарка Ижевска
10:15, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#звери\n#праздник
Фото: зоопарк Ижевска
227
0

Он является самым скрытным обитателем парка.

Ижевск. Удмуртия. Первого апреля в зоопарке Ижевска отмечают день рождения манула Алтая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Сотрудники зоопарка отмечают, что Алтай самый скрытный их обитатель. Он является загадкой не только для посетителей, но и для самих работников, так как зверька не всегда получается увидеть.

«Будем надеяться, в такой день он захочет сам услышать ваши добрые слова и повидаться лично с каждым своим гостем», — заявили в пресс-службе зоопарка. 

10:15, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#звери\n#праздник