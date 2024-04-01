Первого апреля свой день рождения отмечает манул Алтай из зоопарка Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Первого апреля в зоопарке Ижевска отмечают день рождения манула Алтая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудники зоопарка отмечают, что Алтай самый скрытный их обитатель. Он является загадкой не только для посетителей, но и для самих работников, так как зверька не всегда получается увидеть.

«Будем надеяться, в такой день он захочет сам услышать ваши добрые слова и повидаться лично с каждым своим гостем», — заявили в пресс-службе зоопарка.