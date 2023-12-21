Новогоднюю программу на площади Ижевска частично проведет сгенерированный нейросетью образ современной удмуртки

Ижевск. Удмуртия. Для празднования Нового года в Ижевске привлекли искусственный интеллект. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова.

Новогодняя программа (6+) начнется в 20:00 31 декабря и закончится в 03:00 1 января.

«Мы будем говорить о том, что у нас было, о том, как мы живем сейчас, но впервые мы так серьезно поговорим о будущем», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Первый час рассчитан на семьи с маленькими детьми. На Центральной площади города откроют ледовый городок, а также проведут интерактивную программу и караоке с песнями из советских кинофильмов. Таким образом, на площади создадут ностальгию по временам СССР.

Далее на сцене выступят танцевальные коллективы, а с 23:00 до 01:00 пройдет праздничный концерт «С Новым годом, Удмуртия!» (6+). Сначала горожане вспомнят события прошедшего года и узнают, чем гордится регион. После выступления главы Удмуртии Александра Бречалова в 23:00 начнется тематический концерт, посвященный участникам СВО. На сцене исполняют песни патриотического характера, а также горожане услышат авторскую песню жительницы Удмуртии, написанную в честь бойца спецоперации.

Далее начнется необычный блок, посвященный будущему. На задней стене сцены разместится большой круглый светодиодный экран с циферблатом. После наступления удмуртского нового года экран станет порталом в будущее. На нем появится сгенерированный нейросетью анимированный образ современной удмуртки. Этот образ уже сгенерирован и оживлен. Девушка будет одной из ведущих праздника.

Евгения Сундукова заявила, что получилось угадать предпочтения горожан, так как в текущем году их заинтересованность нейросетью выросла в 2,5 раза.

Но на этом эксперименты с искусственным интеллектом не закончились. «В новый год возможно всё. Мы понимаем, что это повод поэкспериментировать, шагнуть в будущее, и портал нам в этом поможет. Так вот, в Новый год Цой запоет на удмуртском языке», — заявила Евгения Сундукова.

Сначала ижевчане услышат традиционное исполнение песни «Ой ти чебер нылъес» от солиста Удмуртской государственной филармонии Ивана Белослудцева, а потом её исполнит анимированный образ Виктора Цоя.

Сейчас пишется новая аранжировка на эту песню в стилистике группы «Кино», а также специалисты из Ижевска подводят сгенерированный нейросетью голос Виктора Цоя под удмуртский текст.

После празднования Нового года для жителей Ижевска приготовили семидневный фестиваль, посвященный семье. Каждый день будет являться праздником для кого-то из родственников: 1 января — день отца, 2 января — день матери, также будут дни бабушки, дедушки, день домашних животных и день семьи. В праздники запланирован конкурс диджеев, караоке на коньках, множество театрализованных программ, турниров и концертов.

Отмечается, что впервые развлекательные мероприятия пройдут в парке «Тишино».

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