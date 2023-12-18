Спецслужбы предотвратили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержан мужчина, намеревавшийся ликвидировать руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии по заданию украинской террористической организации. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Задержан гражданин России 1990 года рождения. Он по заданию террористов из Украины готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Целью был руководитель одного из оборонно-промышленных предприятий Удмуртии.

У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, взрывчатку, средства связи, на которой имелась переписка с координаторами теракта.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Участие в деятельности террористической организации».