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Спецслужбы предотвратили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Удмуртии

10:55, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спецслужбы предотвратили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Удмуртии
10:55, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1355
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теракт
Фото: Markus Spiske на Unsplash
1355
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Исполнителем должен был стать гражданин России 1990 года рождения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержан мужчина, намеревавшийся ликвидировать руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии по заданию украинской террористической организации. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Задержан гражданин России 1990 года рождения. Он по заданию террористов из Украины готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Целью был руководитель одного из оборонно-промышленных предприятий Удмуртии.

У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, взрывчатку, средства связи, на которой имелась переписка с координаторами теракта.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Участие в деятельности террористической организации».

10:55, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1355
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теракт