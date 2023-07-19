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За хищение 20 тысяч рублей экс-служащий администрации Завьяловского района получил условный срок

17:55, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За хищение 20 тысяч рублей экс-служащий администрации Завьяловского района получил условный срок
17:55, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
13
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#суд\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Он получил деньги, завысив объем доставленной щебеночно-песчаной смеси.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили за мошенничество бывшего сотрудника администрации Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее мужчина занимал пост начальника сектора муниципального хозяйства Управления «Завьяловское». В декабре 2022 года он решил воспользоваться своим служебным положением. Обвиняемый завысил объем щебеночно-песчаной смеси для ремонта дороги в Завьялово, которую доставили по договору. Полученные на этой махинации 20 тыс. рублей он забрал себе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб.

В результате суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Помимо этого на 2 года мужчину лишили права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил. 

17:55, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#суд\n#уголовное дело