За хищение 20 тысяч рублей экс-служащий администрации Завьяловского района получил условный срок

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили за мошенничество бывшего сотрудника администрации Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее мужчина занимал пост начальника сектора муниципального хозяйства Управления «Завьяловское». В декабре 2022 года он решил воспользоваться своим служебным положением. Обвиняемый завысил объем щебеночно-песчаной смеси для ремонта дороги в Завьялово, которую доставили по договору. Полученные на этой махинации 20 тыс. рублей он забрал себе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб.

В результате суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Помимо этого на 2 года мужчину лишили права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил.