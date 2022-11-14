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Более 36 тонн соли выложено в кормушках-солонцах для диких животных в Удмуртии

15:20, 14 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 36 тонн соли выложено в кормушках-солонцах для диких животных в Удмуртии
15:20, 14 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
891
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа
Фото: unsplash.com
891
0

Также в угодьях раскиданы приманки с вакциной от бешенства.

Ижевск. Удмуртия. Чтобы дикие животные не страдали от нехватки микроэлементов, в Удмуртии организованы лесные столовые. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Подготовка к зимней бескормице началась ещё летом. Для животных заготовили сено, кормовые веники, приобрели зерно и соль.

В настоящий момент в регионе установлено 2 676 кормушек-солонцов. На 1 ноября сотрудники Минприроды Удмуртии выложили в них 36,4 тонны соли. За год в лесных столовых выкладывается около 40 тонн соли и 400 тонн кормов.

«Минеральное голодание весьма распространенное явление среди животных. Большинство растительных кормов бедно солями натрия, кальция, многими микроэлементами. При наличии в кормовом рационе животных достаточного количества соли увеличивается сопротивляемость организма к различного рода заболеваниям», — говорится в сообщении.

Для копытных животных засеяно 66 кормовых полей на площади 68,5 га. Там высажена пшеница, овёс и горох.

Также по лесам разложены 600 тыс. приманок с начинкой в виде вакцины от бешенства.

15:20, 14 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
891
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа