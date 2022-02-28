Первые дни весны в Удмуртии будут солнечными

Ижевск. Удмуртия. Солнечные дни ожидаются в Удмуртии до выходных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Также с 1 по 3 марта в республике сохранится погода без существенных осадков с температурой воздуха выше климатических норм.

Днем столбик термометра покажет 0...-5 градусов по Цельсию, а ночью температура воздуха понизится до -6...-11 градусов. Из-за перепадов на дорогах республики образуется гололедица.

4 марта на территории Удмуртии пройдет южный циклон, который усилится в выходные. Синоптики прогнозируют снежную и ветреную погоду.

С 4 по 6 марта температура воздуха днем окажется в пределах 0...-5 градусов, ночью составит -2...-7 градусов. На дорогах ожидаются снежные накаты.