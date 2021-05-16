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В музее «Лудорвай» откроют «Бесермянскую усадьбу»

13:43, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В музее «Лудорвай» откроют «Бесермянскую усадьбу»
13:43, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
214
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#Лудорвай\n#Удмуртия\n#музей\n#открытие
Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Лудорвай»
214
0

Архитектурный комплекс покажет культуру народа.

Лудорвай. Удмуртия. В музее-заповеднике «Лудорвай» откроют новую архитектурно-ландшафтную экспозицию. Об этом сообщает пресс-служба музея. 

«Бесермянская усадьба» покажет культуру малого коренного народа, проживающего в Удмуртии.  

Также 22 мая на открытии экспозиции пройдет выставка «Бесценный дар», выступление фольклорных коллективов, презентация бесермянской усадьбы и пройдет обряд «Корка пырон».  

Напомним, что изначально плинировалось открыть усадьбу в сентябре 2020 года.  

Наша справка: 

Бессермяне - малочисленный финно-угорский народ в России, проживающий в 41 населенном пункте Удмуртии. По состоянию на 2010 год численность населения составляет всего 2201 человек. Они расселены на северо-западе Удмуртии в бассейне реки Чепцы в пределах Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Ярского районов, а также в сопредельных районах Кировской области.  

13:43, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
214
0
#Лудорвай\n#Удмуртия\n#музей\n#открытие