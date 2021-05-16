В музее «Лудорвай» откроют «Бесермянскую усадьбу»

Архитектурный комплекс покажет культуру народа.

Лудорвай. Удмуртия. В музее-заповеднике «Лудорвай» откроют новую архитектурно-ландшафтную экспозицию. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Бесермянская усадьба» покажет культуру малого коренного народа, проживающего в Удмуртии.

Также 22 мая на открытии экспозиции пройдет выставка «Бесценный дар», выступление фольклорных коллективов, презентация бесермянской усадьбы и пройдет обряд «Корка пырон».

Напомним, что изначально плинировалось открыть усадьбу в сентябре 2020 года.

Наша справка:

Бессермяне - малочисленный финно-угорский народ в России, проживающий в 41 населенном пункте Удмуртии. По состоянию на 2010 год численность населения составляет всего 2201 человек. Они расселены на северо-западе Удмуртии в бассейне реки Чепцы в пределах Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Ярского районов, а также в сопредельных районах Кировской области.