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Официальное открытие пространства «Сарапульские острова» состоится в июне

16:50, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Официальное открытие пространства «Сарапульские острова» состоится в июне
16:50, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#открытие\n#общественные пространства\n#благоустройство
Фото: Центр территориального развития УР
129
0

Затем власти города планируют закольцевать набережную с Ленинским парком через обводной канал.

Сарапул. Удмуртия. В июне 2024 года в Сарапуле откроют благоустроенную часть набережной Камы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков. 

Пространство обновили в рамках проекта «Сарапульские острова». В 2022 году он выиграл грант в конкурсе малых городов и исторических поселений. 

Работы велись от улицы Степана Разина в направлении лодочной станции. Строительство завершилось в декабре 2023 года. Теперь на набережной Камы появились три острова: остров городских сообществ, детский остров и  спортивный остров со скейтпарком. Также подрядчик благоустроил пешеходную зону и смонтировал освещение и видеонаблюдение. 

«Сарапульские острова» официально откроют в июне 2024 года, но пользоваться пространством можно будет уже с наступлением теплых дней. 

Теперь власти города совместно с предпринимателями решили воплотить идею закольцовки набережной с Ленинским парком через обводной канал. 

«Когда неспешный вечерний променад или велосипедную прогулку можно совершить вдоль реки, а затем водоема в черте города, и попасть в лесопарковую зону и обратно. Это свежо, оригинально, эксклюзивно, что могут позволить себе только города вблизи водоемов», — прокомментировал Виктор Шестаков. 

Напомним, что город вновь решил участвовать в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений. Местные жители могут предложить пространства, которые хотят видеть обновленными. 

16:50, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#открытие\n#общественные пространства\n#благоустройство