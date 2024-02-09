Официальное открытие пространства «Сарапульские острова» состоится в июне

Сарапул. Удмуртия. В июне 2024 года в Сарапуле откроют благоустроенную часть набережной Камы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков.

Пространство обновили в рамках проекта «Сарапульские острова». В 2022 году он выиграл грант в конкурсе малых городов и исторических поселений.

Работы велись от улицы Степана Разина в направлении лодочной станции. Строительство завершилось в декабре 2023 года. Теперь на набережной Камы появились три острова: остров городских сообществ, детский остров и спортивный остров со скейтпарком. Также подрядчик благоустроил пешеходную зону и смонтировал освещение и видеонаблюдение.

«Сарапульские острова» официально откроют в июне 2024 года, но пользоваться пространством можно будет уже с наступлением теплых дней.

Теперь власти города совместно с предпринимателями решили воплотить идею закольцовки набережной с Ленинским парком через обводной канал.

«Когда неспешный вечерний променад или велосипедную прогулку можно совершить вдоль реки, а затем водоема в черте города, и попасть в лесопарковую зону и обратно. Это свежо, оригинально, эксклюзивно, что могут позволить себе только города вблизи водоемов», — прокомментировал Виктор Шестаков.

Напомним, что город вновь решил участвовать в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений. Местные жители могут предложить пространства, которые хотят видеть обновленными.