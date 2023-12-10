Открытие катка «Динамо» в Ижевске пройдёт 16 декабря

Ижевск. Удмуртия. Спорткомплекс «Динамо» в Ижевске откроет каток 16 декабря. Начало церемонии открытия в 18:00 (0+). Об этом сообщает пресс-служба спортивного комплекса на своей странице «ВКонтакте».

В программе мероприятия: Динамо-квест, катания на коньках, шоу-программа со светом и любимой музыкой, а также горячий чай и перекусы.

Помимо «Динамо» ожидается открытие двух катков в парке Кирова.

16 декабря в 13:00 откроется кинокаток (0+), где жители города смогут кататься и одновременно с этим смотреть новогодние фильмы, а 17 декабря, также в 13:00, для жителей откроют самый большой бесплатный каток в Ижевске (0+), расположенный вдоль центральной аллеи парка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Также 16 декабря откроется каток в парке Горького (0+), а 23 декабря — в сквере Оружейника Драгунова (0+).