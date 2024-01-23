Археологи обнаружили старейшую в Дании руническую надпись

Копенгаген. Дания. Древнейший в Дании образец рунического письма нашли на поверхности ножа. Около 2 тыс. лет назад изделие попало в захоронение на острове Фюн, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Пять рун высотой около 0,5 см прочитали, ими было записано слово «хирила», что на древнескандинавском означало «маленький меч». О том, кто был погребен с этим артефактом, ничего не известно. Ясно лишь то, что это был состоятельный человек, поскольку на тот свет покойного сопроводили с богатым инвентарем.

Руны на ноже оказались на 800 лет старше камней с надписями, найденных ранее в Дании. Самым известным из них является тот, что воздвиг в память о своих родителях король Харальд Синезубый в Х веке. Находка значительно удревняет период использования рунических алфавитов на Ютландском полуострове.

Руны – разновидность письменности, использовавшаяся германскими племенами и скандинавскими викингами с первых веков нашей эры до средних веков, а местами и в более поздние времена. Как правило, эти знаки вырезались или наносились с помощью гравировки на камень, металл, дерево или кость. Большинство рунических надписей содержат магический смысл, рассказывают об умерших, либо сообщают о принадлежности той или иной вещи определенному владельцу.