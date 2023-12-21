Ледовый городок на Центральной площади Ижевска откроют 31 декабря

Ижевск. Удмуртия. Ледовый городок на Центральной площади Ижевска откроют в последний день 2023 года. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Несмотря на то, что погода сейчас нам не совсем благоволит, но, тем не менее, лед есть, поэтому городок строится. Открывать мы его будем нынче в новогоднюю ночь. Уверен, что успеем», — заявил Дмитрий Чистяков.

Он отметил, что в этот раз поменялась концепция городка, а также его начали строить по новым технологиям. Поэтому глава города объявил, что горожане очень удивятся.

Напомним, что темой ледового городка являются «Русские народные сказки». Дмитрий Чистяков обещает появление новых ледовых фигур и горок.

«У нас будут и драконы, баба Яга, в общем всё, как в наших любимых детских сказках — всё будет по настоящему», — прокомментировал глава города.

Горожан приглашают на открытие 31 декабря в 20:00 (6+).

Руководитель Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова рассказала, что ледовые городки строятся также в Воткинске и Можге.

Напомним, что огни на главной ёлке Ижевска зажгут 23 декабря.