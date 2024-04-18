Летний сезон откроют в парке Горького в Ижевске 28 апреля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 апреля откроют летний сезон в парке Горького (0+). Об этом написали в сообществе городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Праздник в честь открытия нового сезона пройдет с 14:00 до 18:00. Мероприятие организуют в теме циркового искусства, поэтому гостей парка ждут фокусы, разные представления, в том числе от клоунов, фокусников и ходулистов, мыльное шоу, а также шоу дрессированных шпицев.

Напомним, что парк доступен для прогулок с 15 апреля. А теперь, с 28 апреля, в нем заработают аттракционы.