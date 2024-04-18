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Летний сезон откроют в парке Горького в Ижевске 28 апреля

13:02, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Летний сезон откроют в парке Горького в Ижевске 28 апреля
13:02, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#открытие
Фото: ИА «Сусанин»
246
0

Праздник устроят в тематике цирка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 апреля откроют летний сезон в парке Горького (0+). Об этом написали в сообществе городских общественных пространств «Парки Ижевска». 

Праздник в честь открытия нового сезона пройдет с 14:00 до 18:00. Мероприятие организуют в теме циркового искусства, поэтому гостей парка ждут фокусы, разные представления, в том числе от клоунов, фокусников и ходулистов, мыльное шоу, а также шоу дрессированных шпицев.

Напомним, что парк доступен для прогулок с 15 апреля. А теперь, с 28 апреля, в нем заработают аттракционы. 

13:02, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#открытие