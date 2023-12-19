В селе Камском Воткинского района открыли досуговый центр для людей с ОВЗ

Воткинск. Удмуртия. В селе Камском Воткинского района открыли досуговый центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Центр создали в пустующем помещении сельской библиотеки. Там провели косметический ремонт двух комнат, закупили новую мебель и оборудование.

Открытие центра состоялось, сотрудники подготовили творческие номера и развлекательную программу для участников мероприятия.