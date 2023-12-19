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В селе Камском Воткинского района открыли досуговый центр для людей с ОВЗ

10:45, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В селе Камском Воткинского района открыли досуговый центр для людей с ОВЗ
10:45, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#открытие\n#Воткинский район\n#библиотека\n#село
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района
22
0

Центр создали в пустующем помещении сельской библиотеки.

Воткинск. Удмуртия. В селе Камском Воткинского района открыли досуговый центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Центр создали в пустующем помещении сельской библиотеки. Там провели косметический ремонт двух комнат, закупили новую мебель и оборудование.

Открытие центра состоялось, сотрудники подготовили творческие номера и развлекательную программу для участников мероприятия.

10:45, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#открытие\n#Воткинский район\n#библиотека\n#село