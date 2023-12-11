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На базе колонии №8 в Воткинске открыли участок, функционирующий как исправительный центр

08:30, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На базе колонии №8 в Воткинске открыли участок, функционирующий как исправительный центр
08:30, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
228
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#открытие
Фото: УФСИН России по Удмуртии
228
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Он рассчитан на 60 мест.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске при исправительной колонии №8 появился участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Открытие центра прошло 8 декабря. УФИЦ создан на базе имущества компании, которая выпускает нефтегазовое оборудование. В участке будут отбывать наказание 60 осужденных, приговоренных к принудительным работам. Людей трудоустроят, а также им выделят места в общежитии исправительного центра. 

Теперь в Удмуртии есть пять участков, функционирующих как исправительные центры. Они рассчитаны на 400 осужденных, приговоренных к принудительным работам. Такие места позволяют обеспечить предприятия рабочей силой, а также помогают людям адаптироваться в социуме и развить трудовые навыки. 

08:30, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
228
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#открытие