У берегов Египта обнаружили подводный храм Афродиты

Александрия. Египет. В Средиземном море возле египетской Александрии археологи нашли храм древнегреческой богини Афродиты. Сооружение ушло под воду 12 веков тому назад, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.

Поиски вели ученые совместной египетско-французской археологической миссии и Европейского института подводной археологии. Находка была сделана в заливе Абу-Кир. Храм был построен в V веке до нашей эры жителями греческой колонии Гераклион. На поверхность были подняты изделия из бронзы и керамики, привезенные когда-то из Эллады.

Город Гераклион возник неподалеку от будущей Александрии примерно в VIII веке до нашей эры. Море поглотило его руины около 1200 лет назад.