Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

У берегов Египта обнаружили подводный храм Афродиты

11:04, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
У берегов Египта обнаружили подводный храм Афродиты
11:04, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
181
0
#Египет\n#море\n#открытие\n#ученые\n#история\n#археология
Фото: pxhere.com
181
0

Море поглотило его руины около 1200 лет назад.

Александрия. Египет. В Средиземном море возле египетской Александрии археологи нашли храм древнегреческой богини Афродиты. Сооружение ушло под воду 12 веков тому назад, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.

Поиски вели ученые совместной египетско-французской археологической миссии и Европейского института подводной археологии. Находка была сделана в заливе Абу-Кир. Храм был построен в V веке до нашей эры жителями греческой колонии Гераклион. На поверхность были подняты изделия из бронзы и керамики, привезенные когда-то из Эллады.

Город Гераклион возник неподалеку от будущей Александрии примерно в VIII веке до нашей эры. Море поглотило его руины около 1200 лет назад.

11:04, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
181
0
#Египет\n#море\n#открытие\n#ученые\n#история\n#археология