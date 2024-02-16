Высокотехнологичный комплекс по управлению электрическими сетями «Удмуртэнерго» заработал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 февраля начал работать высокотехнологичный комплекс по управлению электрическими сетями «Удмуртэнерго». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Одновременно аналогичный объект в режиме видеоконференцсвязи запустила компания «Кировэнерго» в Кировской области.

Отмечается, что все автоматизированные и программные системы комплексов разработали отечественные специалисты. В Центрах управления диспетчеры смогут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры регионов в режиме реального времени. Благодаря этому получится быстро реагировать на нарушения и координировать работу ремонтных бригад.

В комплексе сосредоточены все компетенции управления основной и распределительной сетью республики. Таким образом в двух регионах можно будет удаленно управлять 449 подстанциями, более 16 тыс. распределительными электроустановками и 70 тыс. км линий электропередачи.

«Применение современных высокотехнологичных разработок — значительный шаг в развитии электросетевого хозяйства. Они позволяют энергетикам системно повышать эффективность управления инфраструктурой и качество оказываемых услуг, а значит — обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение более 2,7 млн жителей Удмуртии и Кировской области», — заявил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.