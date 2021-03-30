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Все районы Удмуртии получили одобрение на преобразование в округа

17:15, 30 марта, 2021
Анна Торхова
Все районы Удмуртии получили одобрение на преобразование в округа
17:15, 30 марта, 2021
Анна Торхова
158
0
#Удмуртия\n#Госсовет\n#деревня\n#власть
Фото: arzik2
158
0

Выборы депутатов пройдут в сентябре.  

Ижевск. Удмуртия. Оставшиеся 15 районов Удмуртии преобразуют в муниципальные округа. Такое решение приняли депутаты Госсовета Удмуртской Республики на сессии 30 марта.

В список вошли Балезинский, Вавожский, Глазовский, Граховский, Завьяловский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Красногорский, Малопургинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский и Ярский районы.

Напомним, ранее было одобрено преобразование в округа 10 районов Удмуртии.

По словам зампреда правительства республики Анатолия Строкова, объединение позволит сократить избыточный документооборот, когда каждый документ и решение района дублировалось соответствующими документами и решениями поселений. Будет создана единая администрация, куда люди смогут обращаться с вопросами. Власти надеются, что это поможет сэкономить до 10 млн рублей. Средства будут направлены на решение вопросов местного значения.  

Выборы депутатов сформированных округов планируют провести осенью.  

17:15, 30 марта, 2021
Анна Торхова
158
0
#Удмуртия\n#Госсовет\n#деревня\n#власть