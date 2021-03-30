Все районы Удмуртии получили одобрение на преобразование в округа

Выборы депутатов пройдут в сентябре.

Ижевск. Удмуртия. Оставшиеся 15 районов Удмуртии преобразуют в муниципальные округа. Такое решение приняли депутаты Госсовета Удмуртской Республики на сессии 30 марта.

В список вошли Балезинский, Вавожский, Глазовский, Граховский, Завьяловский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Красногорский, Малопургинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский и Ярский районы.

Напомним, ранее было одобрено преобразование в округа 10 районов Удмуртии.

По словам зампреда правительства республики Анатолия Строкова, объединение позволит сократить избыточный документооборот, когда каждый документ и решение района дублировалось соответствующими документами и решениями поселений. Будет создана единая администрация, куда люди смогут обращаться с вопросами. Власти надеются, что это поможет сэкономить до 10 млн рублей. Средства будут направлены на решение вопросов местного значения.

Выборы депутатов сформированных округов планируют провести осенью.