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Небольшой снег будет идти в Удмуртии в четверг

07:15, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Небольшой снег будет идти в Удмуртии в четверг
07:15, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#погода\n#Удмуртия\n#снег
Фото: pixabay.com
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Синоптики прогнозируют облачность.

Ижевск. Удмуртия. Небольшой снег будет идти в Удмуртии в четверг, 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов по Цельсию. Местами на дорогах образуется снежный накат. 

Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 75%.

07:15, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#погода\n#Удмуртия\n#снег