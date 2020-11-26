Синоптики прогнозируют облачность.

Ижевск. Удмуртия. Небольшой снег будет идти в Удмуртии в четверг, 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов по Цельсию. Местами на дорогах образуется снежный накат.

Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 75%.