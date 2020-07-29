Гороскоп на 29 июля: внутренняя энергия зажжется чуть ярче

Браться за новые дела пока не стоит.

Ижевск. Удмуртия. Среда, 29 июля. Луна в Стрельце. Откройтесь новым знаниям, отправляйтесь в поездку и путешествие. Когда Луна в Стрельце, хорошо заниматься духовными практиками и решать философские вопросы. Юридические и педагогические вопросы сегодня тоже решаются легче и могут принести отличные результаты.

Среди больших и сложных негативных аспектов планет, которые будут выстраиваться до 8 августа, сегодня как лучик света проглядывает благоприятный аспект Солнца и Луны. Он подарит уравновешенность и оптимизм. Внутренняя энергия зажжется чуть ярче, и если приложить немного усилий, то результат гарантирован.

Продолжаются 9-е лунные сутки до 17:04 сегодняшнего дня. Необходимо контролировать свои мысли и эмоции. Не нужно поддаваться капризам и внешнему воздействию. Все негативные события имеют корни из прошлого. Виноватых искать бесполезно, в основе чаще всего лежат ранее нерешенные проблемы. Браться за новые дела не стоит, есть риск переоценить свои силы и способности, тем самым преподнести себя не в лучшем свете.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat