С начала года стражи порядка выявили около 1 тысячи водителей, севших за руль «под градусом».

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, рейды намечены на 24-26 апреля.

«Только за 3 месяца 2020 года на территории республики зарегистрировано 23 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых два человека погибло, 36 получили травмы различной степени тяжести», – отметили в Госавтоинспекции.

С начала года стражи порядка выявили около 1 тысячи водителей, севших за руль «под градусом».

Госавтоинспекция обращается к жителям с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700, 415-701, или по телефону 02.