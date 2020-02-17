Сильный паводок ждет Удмуртию в случае резкого потепления

По прогнозам МЧС, может повториться ситуация 2016 года.

Ижевск. Удмуртия. В случае резкого потепления Удмуртию может ожидать паводок, схожий с ситуацией 2016 года. Об этом в понедельник, 17 февраля, на аппаратном совещании рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. По его словам, ожидается, что реки в этом году вскроются 15-24 апреля, это на 2-4 дня раньше, чем обычно.

Потенциально под подтопление попадают 24 населенных пункта, 1778 жилых домов, 21 автомобильный мост, 24 участков дорог, 16 участков железнодорожных путей и 7 ж/д-мостов.

Чтобы избежать разрушительного половодья, в Удмуртии начали снижать уровень воды в водохранилищах. До 25 марта будут сбрасывать воду на Ижевском, Воткинском, Камбарском и Пудемском прудах.

Напомним, что в середине апреля 2016 года из-за паводка в Балезино пришлось вводить режим ЧС. Тогда жители райцентра передвигались по поселку на лодках.