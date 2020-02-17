Сильный паводок ждет Удмуртию в случае резкого потепления

По прогнозам МЧС, может повториться ситуация 2016 года.
Ижевск. Удмуртия. В случае резкого потепления Удмуртию может ожидать паводок, схожий с ситуацией 2016 года. Об этом в понедельник, 17 февраля, на аппаратном совещании рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. По его словам, ожидается, что реки в этом году вскроются 15-24 апреля, это на 2-4 дня раньше, чем обычно.
Потенциально под подтопление попадают 24 населенных пункта, 1778 жилых домов, 21 автомобильный мост, 24 участков дорог, 16 участков железнодорожных путей и 7 ж/д-мостов.
Чтобы избежать разрушительного половодья, в Удмуртии начали снижать уровень воды в водохранилищах. До 25 марта будут сбрасывать воду на Ижевском, Воткинском, Камбарском и Пудемском прудах.
Напомним, что в середине апреля 2016 года из-за паводка в Балезино пришлось вводить режим ЧС. Тогда жители райцентра передвигались по поселку на лодках.
Бешеная весна
"Мне сказали ждать месяц комиссию по определению материального ущерба. Сами понимаете, вода грязная, там куча микробов, все нечистоты и мусор попадут в дом. Получается, что после наводнения я приведу в дом свою малышку, которая ползает, а потом кишечная инфекция, стационар и куча антибиотиков?