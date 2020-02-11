На водохранилищах Удмуртии начали понижать уровень воды

Мероприятия продлятся до 25 марта.

Ижевск. Удмуртия. С 10 февраля на водохранилищах Удмуртии начались мероприятия по предпаводковому понижению уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

До 25 марта сброс будет проводиться на Ижевском, Воткинском, Камбарском и Пудемском водохранилищах.

Так, в Воткинске интервал понижения уровня воды составляет 1-2 см. в сутки до отметки 89,5 метра Балтийской системы, сообщает администрация города.

Жителей Удмуртии просят быть осторожными и предупреждают о возможном образовании трещин и промоин на льду.