Писатель Александр Цыпкин назвал талантливым ИИ-кавер на «Седую ночь», который сделал житель Ижевска

10:59, 20 апреля, 2026
Максим Александров
Писатель Александр Цыпкин назвал талантливым ИИ-кавер на «Седую ночь», который сделал житель Ижевска
10:59, 20 апреля, 2026
Максим Александров
205
0
#Москва\n#Ижевск\n#нейросети\n#музыка\n#писатель\n#мнение
Источник фото: скриншот с эфира «ИЗОЛЕНТА Лайф» (18+)
205
0

А медиаменеджер Пётр Лидов сказал, что это бездарность.

Москва. Писатель и сценарист Александр Цыпкин похвалил нейрокавер на «Седую ночь», который создал турагент из Ижевска. Своё мнение он высказал во время эфира «ИЗОЛЕНТА Лайф» (18+).  

Напомним, созданный жителем Ижевска с помощью нейросети кавер на «Седую ночь», завирусился в западном интернете и поднялся на первую строчку мирового рейтинга Shazam («Шазам»).  

«Номер один мирового Shazam ролик, созданный турагентом из Ижевска. Это пример грамотного использования ИИ. Человеческий гений в виде песни «Седая ночь», который, безусловно, талантливый, и технологии, которые позволили выйти на мировой уровень», — похвалил нейромузыканта из столицы Удмуртии писатель, драматург, сценарист и публицист Александр Цыпкин.

В свою очередь медиаменеджер, публицист, блогер, теле и радиоведущий Пётр Лидов высказал противоположное мнение. Он назвал ИИ-кавер бездарностью. 

«Я считаю, что это бездарность умноженная на безвкусие, умноженное на случайность, умноженное на массовое злоупотребление примитивными технологиями ИИ. Это демонстрация того, насколько примитивна толпа. Это просто кошмар», — высказался Лидов.

10:59, 20 апреля, 2026
Максим Александров
205
0
#Москва\n#Ижевск\n#нейросети\n#музыка\n#писатель\n#мнение