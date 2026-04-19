Ижевск. Удмуртия. До 31 августа движение для большегрузов ограничили в Ижевске. Как сообщает администрация города, оно будет действовать с 09:00 до 22:00 до 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C на некоторых улицах.

Кроме того, до 30 апреля временно ограничено движение транспорта по дорогам общего пользования в Ижевске. В весенний период допустимая для проезда масса транспортного средства составляет 6 тонн.

Ограничение движения не распространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку сельскохозяйственной техники;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Напомним, на региональных дорогах Удмуртии уже введены подобные ограничения. До конца апреля из-за распутицы, с конца мая из-за возможных высоких температур.