Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

До конца лета в Ижевске ограничили движение для большегрузов

10:30, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
До конца лета в Ижевске ограничили движение для большегрузов
10:30, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#ограничение движения
Источник фото: ИИ
361
0

Им будет запрещено ездить днём в жару.

Ижевск. Удмуртия. До 31 августа движение для большегрузов ограничили в Ижевске. Как сообщает администрация города, оно будет действовать с 09:00 до 22:00 до 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C на некоторых улицах.

Кроме того, до 30 апреля временно ограничено движение транспорта по дорогам общего пользования в Ижевске. В весенний период допустимая для проезда масса транспортного средства составляет 6 тонн.

Ограничение движения не распространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку сельскохозяйственной техники;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Напомним, на региональных дорогах Удмуртии уже введены подобные ограничения. До конца апреля из-за распутицы, с конца мая из-за возможных высоких температур.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:30, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
361
0
#Ижевск\n#ограничение движения